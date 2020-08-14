Самара, , 15:23 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Иваном Сергеевым. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с 25-летним футболистом рассчитано на два сезона. За новую команду Сергеевым будет играть под 33-м номером.

Ранее Сергеев выступал за «Торпедо». В сезоне 2019/20 он сыграл 27 матчах, в которых забил 14 голов, став лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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