Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В день матча второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Зенит», который состоится в Ростове-на-Дону 15 августа, скорректируют работу общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В период с 19:00 до 22:00 мск для болельщиков организуют работу дополнительного транспорта на маршруте № 39. Конечным пунктом будет остановка «Городской пляж».

После матча болельщики смогут воспользоваться услугами общественного пассажирского транспорта. Подвижной состав к 22:30 мск будет сосредоточен в центральной части Ростова-на-Дону.