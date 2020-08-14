Лондон, , 14:10 — REGNUM Бывший нападающий «Челси» Виллиан перешёл в «Арсенал». Об этом 14 августа сообщается на сайте «канониров».

Отмечается, что «Арсенал» подписал контракт с 32-летним бразильским футболистом, который рассчитан на три года. В новой команде он будет играть под 12-м номером.

К «Арсеналу» Виллиан присоединился на правах свободного агента после того, как истёк срок его контракта с «Челси».

Напомним, Виллиан играл за Челси» с 2013 года. До этого он выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года.

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