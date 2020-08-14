Москва, , 12:44 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером весной 2021 года. Об этом 14 августа он сказал на пресс-конференции.

«Это бой моей мечты и моего отца. Время идёт, Сен-Пьеру в следующем году 40 лет. Ему надо определиться, дерёмся мы или нет», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что если выиграет бой у Джастина Гэтжи, то в апреле 2021 года можно было бы провести поединок с Сен-Пьером. По его словам, глава UFC Дэна Уайт сказал, что они будет вести переговоры.

Ближайшим соперником Нурмагомедова является Гэтжи. Бой пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

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