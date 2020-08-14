Москва, , 12:07 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает уважительными свои отношения с американцем Джастином Гэтжи. Об этом 14 августа он заявил на пресс-конференции.

«Я уважаю Гэтжи. Как-то он помогал мне гонять вес, выносил меня из ванной. Он сильный боец, стремится стать лучшим», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что не стремится создавать конфликты, но были бойцы, с которыми такие конфликты случались.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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