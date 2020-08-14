Москва, , 11:59 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что думал о завершении карьеры. Об этом августа он заявил на пресс-конференции.

«Мне скоро 32 года, я уже ветеран этого спорта. Больше восьми лет я в UFC. Мысли о завершении карьеры тоже разные приходили, но у меня уже есть бой», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что мотивации ему могут придать мысли об отце Абдулманапе Нурмагомедове, который скончался 3 июля.

Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 пройдёт бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

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