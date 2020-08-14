Москва, , 11:41 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции 14 августа, что пауза, вызванная пандемией коронавируса, не скажется на его бое с американцем Джастином Гэтжи.

«Я постоянно тренируюсь, в этом нет проблем. Не думаю, что простой может сказаться», — заявил Нурмагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов подтвердил, что поединок состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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