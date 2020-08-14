Москва, , 11:36 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Джастином Гэтжи пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом 14 августа он сказал на пресс-конференции.

«Состоится бой или нет, нам надо подождать 24 октября. Бой состоится в Абу-Даби на «Бойцовском острове», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254. Этот поединок станет титульным: Хабиб является действующим чемпионом UFC, Гэтжи — обладателем титула временного чемпиона.

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