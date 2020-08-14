Казань, , 11:28 — REGNUM Казанский «Рубин» подписал контракт с южнокорейским полузащитником Хван Ин Бомом. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что клуб подписал соглашение с 23-летним футболистом, которое рассчитано на три года. Игрок присоединится к команде после оформления документов.

Ранее Хван Ин Бом играл за канадский «Ванкувер Уайткэпс», выступающий в американской лиге MLS. До этого он был игроком южнокорейских команд «Тэджон Ситизен» и «Асан Мугунхва».

В составе сборной Южной Кореи Хван Ин Бом сыграл 23 матча, в которых забил три гола.