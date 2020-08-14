Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM Действующая победительница Открытого чемпионата США (US Open), канадская теннисистка Бьянка Андрееску не примет участия в турнире в 2020 году. Об этом 14 августа она написала в Twitter.

«После долгих обсуждений с моими близкими я приняла сложное решение не выступать в Нью-Йорке в этом году», — написала Андрееску.

Напомним, Андрееску выиграла US Open в 2019 году, обыграв в финале Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5. В 2020 году турнир пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

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