Орландо, США, 14 августа 2020, 10:24 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 136:122.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 28 очков. Кроме того, защитник Богдан Богданович записал на свой счёт 27 очков.
В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал защитник Дион Уэйтерс, набравший 19 очков.
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