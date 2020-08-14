Орландо, США, , 10:15 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал центровой Бобан Марьянович, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 20 подборов. Разыгрывающий Лука Дончич также отметился 18 очками.

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