Орландо, США, , 10:11 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 133:127.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Фрэнк Джонсон, записавший на свой счёт 31 очко.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, набравший 23 очка.

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