Орландо, США, , 10:08 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:133.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, записавший на свой счёт 42 очка.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал форвард Крис ЛеВерт, набравший 37 очков.

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