Орландо, США, , 10:00 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, записавший на свой счёт 24 очка.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал форвард Рэйджон Такер, набравший 18 очков.

«Сан-Антонио» потерял шансы на выход в плей-офф НБА и не сыграет в матчах навылет впервые с 1997 года.

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