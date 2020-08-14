Уфа, , 10:03 — REGNUM Перспективы проведения в Уфе крупных волейбольных турниров обсудили в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Доме Республики прошла встреча главы региона Радия Хабирова с генеральным секретарём Всероссийской федерации волейбола Александром Ярёменко.

По словам Ярёменко, волейбол в стране начал выходить из паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Так, в конце августа пройдут предсезонные турниры, и уже утверждён регламент чемпионата страны.

По его словам, этап Лиги наций должен был состояться в Уфе в текущем году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето следующего года. При этом этап чемпионата мира, проведение которого было запланировано на 2022 год, состоится в назначенный срок.

Глава Башкирии Хабиров сообщил, что в Башкирии ждут этих спортивных мероприятий как праздника и выразил надежду на то, что они пройдут в соответствии с запланированным графиком.

Кроме этого, Хабиров рассказал о работе по возведению волейбольного комплекса «Урал-Арена», который планируют построить в Калининском районе Уфы. В настоящий момент здание уже спроектировано. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса сроки строительства будут сдвинуты, дворец все равно будет построен.

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