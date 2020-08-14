Оттава, , 09:36 — REGNUM Канадский хоккеист, чемпион Олимпиады-2014 Дэн Хэмьюс объявил о завершении карьеры. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе сборной Канады, помимо сочинской Олимпиады, Хэмьюс стал двукратным чемпионом мира (2007, 2015).

Хэмьюс был выбран на драфте НХЛ 2001 года «Нэшвиллом» под общим 12-м номером. Он играл также за «Ванкувер» и «Даллас».

В регулярных чемпионатах НХЛ Хэмьюс сыграл в 1148 матчах, в которых набрал 356 очков (59 шайб + 297 передач). В 68 матчах плей-офф на его счету 21 (3+18) очко.