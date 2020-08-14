Эдмонтон, Канада, , 09:07 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» во втором матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также голы забили Миро Хейсканен, оформивший дубль, Кори Перри и Джейми Олексяк.

У «Калгари» точными бросками отметились защитник Дерек Форборт и форварды Тобиас Ридер и Сэм Беннетт.

Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии: 1−1.

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