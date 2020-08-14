Эдмонтон, Канада, , 08:45 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» во втором матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Пол Штястны, Томаш Носек, Марк Стоун и Райлли Смит. У «Чикаго» точными бросками отметились форварды Кирби Дак, Доминик Кубалик и Дилан Строум.

Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу в серии и упрочил своё преимущество: 2−0.

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