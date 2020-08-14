Торонто, Канада, , 08:37 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Бостон Брюинз» во втором матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Ещё по голу забили форвард Теуво Терявяйнен и защитник Даги Хэмилтон.

У «Бостона» точными бросками отметились нападающие Давид Крейчи и Брэд Маршан.

Таким образом, «Каролина» сравняла счёт в серии: 1−1.

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