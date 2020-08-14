Лиссабон, , 08:19 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:1.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо. На 71-й минуте хавбек «Атлетико» Жоау Фелиш восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Победу «Лейпцигу» принёс гол полузащитника Тайлера Адамса на 88-й минуте.

Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с ПСЖ.

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