Лиссабон, 14 августа 2020, 08:19 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:1.
На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо. На 71-й минуте хавбек «Атлетико» Жоау Фелиш восстановил равновесие, реализовав пенальти.
Победу «Лейпцигу» принёс гол полузащитника Тайлера Адамса на 88-й минуте.
Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с ПСЖ.
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