Барселона, Испания, , 23:50 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о грядущем матче с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем потенциал соперника. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны. Они хороши, но и мы тоже. Думаю, матч будет равным, с альтернативами для обоих команд. Нам есть что сказать в этой игре.

Важно владеть мячом, поскольку это позволит нам меньше времени защищаться без него. Было бы хорошо, учитывая атакующий потенциал «Баварии». Очевидно, если у тебя мяч, соперник не сможет тебе навредить. Но все зависит от целесообразности», — приводит слова Сетьена портал Sport.ru.

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» начнется 14 августа в 22:00 по московскому времени.