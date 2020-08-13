Дортмунд, Германия, , 22:20 — REGNUM Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о будущем Джейдона Санчо в немецком клубе.

«Мы из Вестфалии. У нас есть правило. У людей из Вестфалии точно значит точно.

Джейдон будет играть с нами в сезоне-2020/21. Тут нет другой интерпретации», — заявил Ватцке в интервью RTL.

Напомним, что Санчо интересовался «Манчестер Юнайтед» и был намерен купить игрока летом, однако «Боруссия» настояла на обратном.

В минувшем розыгрыше «Бундеслиги» Санчо набрал 33 (17+16) очка по системе «гол+пас» в 32 матчах.