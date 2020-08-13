Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Клуб НБА «Бруклин Нетс» хочет сохранить в своем составе защитника Джо Харрисона.

Согласно заявлению генерального менеджера «Нетс» Шона Маркса, клуб планирует подписать новое соглашение с игроком в грядущее межсезонье.

Ранее игрок сообщил, что не прочь продолжить свою карьеру в «Бруклине». Защитник может стать неограниченно свободным агентом, если не подпишет новый контракт с «Нетс».

В текущем сезоне 28-летний баскетболист в среднем набирал 14,4 очка за матч.