Москва, , 21:59 — REGNUM Болельщики московского «Торпедо» призвали главного тренера команды Сергея Игнашевича уйти в отставку. Соответствующее письмо опубликовано одним из фанатских объединений клуба в Instagram.

«Не мучайте себя, не мучайте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», — говорится в письме.

Отмечается, что команда не побеждала уже на протяжении девяти месяцев.

В конце сезона 2019/20 «Торпедо» трижды сыграло вничью и трижды проиграло, из-за чего не смогло выйти в премьер-лигу. В начале нового сезона команда в трёх матчах набрала одно очко.

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