Новосибирск, , 20:55 — REGNUM Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в рамках предсезонного турнира «Мемориал Ромазана».

«Не сказать, что игра был лёгкой. Много моментов было под нашими воротами, но вратарь выручил и повезло где-то. Сами же вовремя забили нужные голы.

Радует результативность Юусо Пуустинена, что пользу приносит команде, но большого внимания на это не обращает. Идет подготовка к сезону, главное впереди», — приводит слова наставника «Сибири» портал «Р-Спорт».

В минувшем сезоне Пуустинен провел 58 матчей за «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 36 (19+17) очков.