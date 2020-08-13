Москва, , 20:53 — REGNUM Московский «Спартак» оштрафован на 185 тыс. рублей за матч с «Сочи». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, 13 августа сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на 120 тыс. рублей клуб оштрафован за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица. Ещё на 50 тыс. рублей — за бросание зрителями предметов на трибуны и поле.

Кроме того, 10 тыс. рублей выписано за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а 5 тыс. рублей — за нарушение болельщиками требований санитарного регламента.

Напомним, 9 августа «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» — 2:2. Матч завершился судейским скандалом. Позже РФС признал ошибку арбитров.

Читайте также: РФС признал ошибкой назначение второго пенальти в ворота «Спартака»