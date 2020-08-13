Копенгаген, 13 августа 2020, 18:55 — REGNUM 13 августа датская пятерка Heroic со счетом 2:0 обыграла команду Endpoint в рамках третьего заключительного тура группы A онлайн-турнирах DreamHack Open Summer 2020 Europe. Датчане одержали победу на картах Inferno (16:3) и Mirage (16:14).
MVP встречи по мнению пользователей hltv (56,6% голосов) был признан 18-летний датский киберспортсмен Мартин «stavn» Лунд, набравший статистику 37−23.
Одержав вторую победу в группе и набрав 6 очков, Heroic поднялся на второе место. Endpoint с 3-мя баллами опустился на третью строчку.