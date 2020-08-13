Мадрид, , 16:36 — REGNUM 27-летний испанский таранный форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в туринский «Ювентус». Контракт футболиста с «матрасниками» рассчитан до конца сезона 2022/23. Transfermarkt оценивает испанца в 36 миллионов евро.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

В минувшем сезоне Мората принял участие в 34 матчах испанской Примеры, в которых стал автором 12 забитых мячей и 2 голевых передач.

За «Ювентус» Мората выступал в период с 2014 по 2016 год и в 63 матчах в рамках Серии А отметился 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.