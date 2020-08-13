Белград, , 15:47 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом он заявил 13 августа в Instagram.

«Я рад подтвердить, что приму участие в турнире в Цинциннати и в US Open», — написал Джокович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы US Open заявили, что участие в турнире подтвердили Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим и Денис Шаповалов.

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Напомним, 23 июня Джокович, участвовавший в выставочном турнире в Хорватии, заразился коронавирусом. 2 июля он сдал повторный тест, который показал отрицательный результат.

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