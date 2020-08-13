Лондон, , 15:30 — REGNUM В сезоне 2020/21 Кубка Англии по футболу не будут проводить переигровки в случае ничейного результата в основное время. Об этом 13 августа сообщили в Футбольной ассоциации Англии (FA).

Решение отказаться от переигровок принято, чтобы облегчить календарь сезона на фоне пандемии коронавируса.

Турнир стартует 1 сентября. Финал пройдёт на стадионе «Уэмбли» 15 мая 2021 года. Действующим победителем турнира является лондонский «Арсенал».

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Напомним, Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире. Он проводится с 1871 года. Согласно правилам турнира, в случае ничьи в основное время матча назначается переигровка.