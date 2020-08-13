Москва, , 15:08 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит два ближайших матча команды. Об этом 13 августа заявил главный тренер клуба Доменико Тедеско.

Александр Кокорин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кокорин не сыграет завтра и с «Уфой». У него проблемы с мышцами», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что не знает, когда Кокорин вернётся в строй. Медицинский штаб команды ежедневно отслеживает динамику улучшения.

«Спартак» 14 августа проведёт домашний матч с «Ахматом», а 19 августа отправится на выездную игру с «Уфой».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Кокорин перешёл в «Спартак». Ранее он играл за «Сочи» и «Зенит».

Читайте также: Форвард Александр Кокорин перешел в московский клуб «Спартак»