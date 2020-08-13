Париж, , 14:13 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону». Об этом 13 августа сообщает французский портал Le10sport.

Венгер возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет — с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда три раза выиграла чемпионат Англии и по семь раз — Кубок и Суперкубок Англии.

Кроме того, в 2006 году «Арсенал» впервые дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне».

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