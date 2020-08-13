Рязань, 13 августа 2020, 14:09 — REGNUM Новое название присвоили молодёжной команде хоккейного клуба «Рязань» Рязанской области. Теперь игроки будут тренироваться и выступать под именем «Рязань — ВДВ», сообщает пресс-служба правительства региона.
На торжественной церемонии в Музее истории ВДВ присутствовали спортсмены, губернатор Рязанской области Николай Любимов и врио командующего Воздушно-десантными войсками РФ Анатолий Концевой. По словам главы региона, власти заинтересованы в развитии команды.
В рамках мероприятия стороны подписали соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Анатолий Концевой и президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.