Барселона, Испания, , 14:06 — REGNUM Мексиканский пилот «Формулы-1» Серхио Перес, переболевший COVID-19, вернётся за руль на Гран-при Испании. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт».

Формула-1 Rick Dikeman

Перес получил положительный результат теста на коронавирус 30 июля. Из-за этого он пропустил два этапа «Формулы-1» в Великобритании. Вместо него выступал немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

Перес является единственным пилотом «королевских гонок», заразившимся коронавирусом после начала сезона. Он с 22 очками занимает восьмое место в общём зачете.

Гран-при Испании состоится в Барселоне с 14 по 16 августа.