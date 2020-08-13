Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Детям разрешили посещать футбольные матчи на стадионе «Ростов Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФК «Ростов» 13 августа.

Детям в возрасте до семи лет разрешат пройти на стадион бесплатно в сопровождении родителей. Детям в возрасте до 14 лет купить билет можно за полцены. При покупке следует предъявить свидетельство о рождении ребёнка.

Ближайший матч на «Ростов Арене» состоится 15 августа. За победу жёлто-синие будут бороться с «Зенитом» (Санкт-Петурбург).