Лондон, , 13:51 — REGNUM Автором лучшего гола сезона 2019/20 в Английской премьер-лиге (АПЛ) признан нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин. Об этом 13 августа сообщается на сайте турнира.

В матче 16-го тура АПЛ против «Бёрнли», который прошёл 7 декабря 2019 года, Сон при счёте 2:0 завладел мячом на своей половине поля и прошёл до ворот соперника, обыграв по пути шесть оппонентов и реализовав выход один на один.

В том матче «Тоттенхэм» в итоге одержал победу со счётом 5:0.

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