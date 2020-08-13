Москва, , 13:40 — REGNUM Сербский защитник Слободан Райкович стал игроком московского «Локомотива». Об этом 13 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что «Локомотив» подписал контракт с Райковичем, рассчитанный на один год. В новой команде он будет играть под 41-м номером.

Райкович является воспитанником сербского клуба ОФК. В 2005 году его купил «Челси» за €5 млн. Но за лондонскую команду он не сыграл: «Челси» отдавал его в аренду в ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витесс».

После этого он играл за немецкие «Гамбург» и «Дармштадт», а также за итальянские «Палермо» и «Перуджу».

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