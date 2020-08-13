Ижевск, , 13:30 — REGNUM Ижевский футбольный клуб «Зенит» ушёл на карантин до 20 августа. Об этом 13 августа сообщили в Министерстве спорта Удмуртии.

«Команда официально ушла на карантин до 20 августа включительно», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что запланированный на 15 августа матч Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) со второй командой «Крыльев Советов» не состоится. Будет принято решение об отмене игры или переносе на другую дату.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа матч команд «Зенит-Ижевск» и «КамАЗ» (Набережные Челны) отменён из-за сомнительных результатов теста на коронавирус, сданных футболистами и тренерами ижевской команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Матч «Зенит-Ижевск» — «КамАЗ» отменён из-за коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Самарской области за сутки скончались двое пациентов с COVID-19