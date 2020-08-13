Орландо, США, , 13:12 — REGNUM В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Об этом 13 августа сообщают в НБА.

Пары соперников по первому раунду выглядят следующим образом:

«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик»

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс»

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс».

В Западной конференции на данный момент определились три пары из четырех:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз».

Напомним, регулярный чемпионат НБА с участием 22 команд возобновился 31 июля. Все матчи проходят в Орландо (Флорида). Плей-офф начнётся 17 августа.