Орландо, США, 13 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Об этом 13 августа сообщают в НБА.
Пары соперников по первому раунду выглядят следующим образом:
- «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик»
- «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс»
- «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»
- «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс».
В Западной конференции на данный момент определились три пары из четырех:
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»
- «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер»
- «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз».
Напомним, регулярный чемпионат НБА с участием 22 команд возобновился 31 июля. Все матчи проходят в Орландо (Флорида). Плей-офф начнётся 17 августа.