Москва, , 10:56 — REGNUM Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) погасила долг перед Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 12 августа сообщил и.о. президента ВФЛА Евгений Юрченко.

По словам Юрченко, ВФЛА в полном объёме оплатила World Athletics денежные средства в размере $6,3 млн, из которых $5 млн — штраф и $1,3 млн — компенсация затрат.

«Тем самым федерация полностью выполнила решение совета World Athletics от 12 марта 2020 года», — сказал Юрченко.

Он отметил, что погашение долга произошло при финансовой поддержке Министерства спорта РФ. Предполагается, что теперь российским легкоатлетам смогут выдавать нейтральные статусы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля World Athletics отсрочила выплату штрафа ВФЛА до 15 августа после письма министра спорта РФ Олега Матыцина.

Читайте ранее в этом сюжете: World Athletics отсрочила выплату штрафа ВФЛА после письма Матыцина