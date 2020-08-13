Барселона, Испания, , 10:34 — REGNUM У нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова украли дорогие часы, когда он выступал за испанскую «Сельту». Об этом 13 августа сообщает El Caso.

По информации издания, это произошло 19 июля, в день последнего матча чемпионата Испании сезона 2019/20, когда «Сельта» играла на выезде с «Эспаньолом» (0:0).

После игры Смолов с друзьями отправились в один из ночных клубов Барселоны, где у него исчезли часы стоимостью €300 тыс.

Отмечается, что кражу организовала группа молодых людей. Смолов написал заявление в полицию.

Напомним, с февраля по июль Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил два мяча. После этого он вернулся в «Локомотив».

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