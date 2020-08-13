Стамбул, Турция, , 10:09 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в аренде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 13 августа сообщает Ortacizgi.

По информации издания, «Бешикташ» начал работу над сделкой по аренде 31-летнего форварда. При этом клуб переключился на Дзюбу из-за слишком высокой зарплаты нападающего Марио Балотелли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Дзюба, который играет за «Зенит» с 2015 года, продлил контракт с клубом по схеме «2+1».

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