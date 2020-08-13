Москва, , 09:43 — REGNUM В Новой Москве в поселении Коммунарка определен участок земли под строительство Дворца спорта, сообщили в Стройкомплексе.

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Под строительство нового спортивного объекта выделен участок площадью 1,56 га. В здании разместятся: ледовая арена, два бассейна, тренажерные залы и т. д.

Завершить строительство планируется в 2023 году. Дворец спорта позволит создать несколько сотен рабочих мест и привлечет к занятиям спортом более 400 тыс. человек в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве построят Дворец спорта в стиле оригами.

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