Эдмонтон, Канада, , 09:14 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Ванкувера» дубль оформил нападающий Бо Хорват, ещё по шайбе забросили Элиас Петтерссон, Трой Стечер и Джей Ти Миллер.

«Сент-Луис» ответил двумя голами, которые забили форварды Дэвид Перрон и Джейден Шварц.

Таким образом, «Ванкувер» вышел вперёд в серии со счётом 1−0.

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