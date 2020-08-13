Иркутск, , 09:33 — REGNUM Готовность ледового дворца «Байкал» к приему чемпионата мира (ЧМ) по хоккею с мячом проинспектирует 13 августа врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации.

Также известно, что чемпионат мира по хоккею с мячом, который в Иркутске будут принимать в ледовом дворце «Байкал», состоится в 2020 году.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу по результатам встречи с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым заявил, что в Иркутске в ближайшее время появится новое суворовское училище, его построит Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Шойгу: Суворовское училище в Иркутске возведут к 2021 году