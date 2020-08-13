Торонто, Канада, , 09:02 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили российский защитник Иван Проворов и нападающий Джоэль Фараби. У «Монреаля» отличился защитник Ши Уэбер.

Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии со счётом 1−0.

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