Торонто, Канада, , 08:52 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Во втором периоде нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши забросил две шайбы, оформив дубль.

После этого хоккеисты «Айлендерс» смогли переломить ход встречи и забить четыре гола. Отличились форварды Джордан Эберле, Андерс Ли, Джош Бейли и Энтони Бовиллье.

Таким образом, «Айлендерс» вышли вперёд в серии со счётом 1−0.

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