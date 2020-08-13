Торонто, Канада, 13 августа 2020, 08:52 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Во втором периоде нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши забросил две шайбы, оформив дубль.
После этого хоккеисты «Айлендерс» смогли переломить ход встречи и забить четыре гола. Отличились форварды Джордан Эберле, Андерс Ли, Джош Бейли и Энтони Бовиллье.
Таким образом, «Айлендерс» вышли вперёд в серии со счётом 1−0.
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