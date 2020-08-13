Ульяновск, , 07:16 — REGNUM В Ульяновской области планируют провести национальный чемпионат по боксу среди женщин. Эти соревнования станут отборочным этапом на Олимпиаду, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Состязания запланированы на конец октября, в качестве места проведения предварительно выбран детский оздоровительно-образовательный центр «Орион». В чемпионате России примут участие более 300 спортсменок в возрасте от 19 до 40 лет в десяти весовых категориях. Ожидается, что на соревнованиях будут представлены 50 регионов.

Турнир является отборочным этапом в национальную сборную и для участия в Олимпиаде. Ранее чемпионат России по боксу среди женщин ранее не раз переносили из-за пандемии коронавируса. Поэтому не исключается, что состязания пройдут без зрителей.

По данным властей, в Ульяновской области боксом занимаются свыше 2,6 тыс. человек, из них большинство — дети.

Как сообщало ИА REGNUM в сентябре 2019 года в Димитровграде прошёл чемпионат Приволжского федерального округа по боксу. Также в сентябре в Ульяновской области проходил второй Всемирный фестиваль боевых искусств «ТАФИСА». В дни проведения фестиваля на спортивных объектах Ульяновска и Димитровграда прошли более 40 мастер-классов и семинаров зарубежных и российских спортсменов, представлено около 30 видов единоборств.