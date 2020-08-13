Каракас, , 05:51 — REGNUM Возглавляющий Всемирную боксёрскую ассоциацию (WBA) с 2016 года венесуэлец Хильберто Мендоса заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Дорогие друзья, хочу сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Сейчас я лечусь дома и скоро вернусь к работе для бокса с новыми силами. Призываю вас заботиться о себе и следовать рекомендациям органов здравоохранения», — написал Мендоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле коронавирусом SARS-CoV-2 заразился министр связи и информации Хорхе Родригес.

В настоящее время в стране всего выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 238 пациентов с COVID-19.